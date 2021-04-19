Москвичам подготовили праздничную программу на День Земли

Для москвичей в столичных парках проведут праздничные мероприятия в честь Дня Земли. Спектакли, лекции, мастер-классы, экологические акции и концерты пройдут с 20 по 25 апреля.

В Таганском парке 21 апреля проведут образовательную лекцию, а 23 апреля в социальных сетях парка опубликуют концерт Музыкальной школы имени В. А. Моцарта. Кроме того, на онлайн-площадках Таганского парка москвичам расскажут о Дне Земли. А в соцсетях парка «Сокольники» проведут мастер-классы, посвященные празднику. В «Сокольниках» также пройдет экологическая акция «Укоренись в парке» 25 апреля.