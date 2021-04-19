Собянин рассказал, как Москва перешла с маршруток на электробусы

Он напомнил, что с начала 1990-х годов маршрутки были наиболее популярным наземным транспортом в столице, и высказал мнение, что это было плохо как для города, так и для его жителей, потому что основной парк маршруток был старые газели, их владельцы не платили налоги, стоимость проезда была выше, чем на городском транспорте, не было льгот.
В наземном общественном транспорте в столице были отменены турникеты, карта «Тройка» сняла большинство сложностей с оплатой проезда, постепенно меняются остановочные павильоны. Также город активно закупает электробусы.
В настоящее время по его улицам двигаются 600 таких машин. Через два года их станет на 820 больше. В 2022-м число зарядных станций вырастет до 383 и выйдут на маршруты первые электробусы-гармошки, вмещающие до 135 пассажиров.