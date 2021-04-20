Москвичи смогут сделать прививку от коронавируса в ЦУМе

Прививку от коронавируса можно будет сделать с 21 апреля в ЦУМе
. Также вакцинация начнется еще в двух ТЦ, сообщила во вторник заммэра Москвы
по вопросам социального развития Анастасия Ракова
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По словам Раковой, с 21 апреля сделать прививку можно будет в ЦУМе. Практика показывает, что приходить вакцинацию жители столицы предпочитают именно в таких точках. Например, в ГУМе прививку сделали более 15,5 тыс. человек. Поэтому продолжается расширение возможностей для вакцинации, для ее проведения выбираются главные точки притяжения, сказала она.
Она добавила, что кроме ЦУМа с 21 апреля начнут проводить вакцинации посетителей еще в двух торговых центах - "XL Дмитровка" и "Шангал". Вакцинация проводится без предварительной записи и бесплатно.
В местах работы выездных бригад обеспечивается соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований, вакцинацию проводят врачи городских поликлиник, пациенты в обязательном порядке проходят предварительный осмотр врачом, а самочувствие москвичей контролируется в течение 30 минут после введения препарата.
Ракова отметила, что вакцинация занимает около 40 минут: 10-15 минут - медицинский осмотр и сама прививка, последующие полчаса занимает поствакцинальный осмотр. В день первой прививки врач по согласованию с жителем назначает дату для второго этапа вакцинации через 21 день, напомнила она.
Также пройти вакцинацию против коронавируса можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Они работают каждый день с 08:00 до 20:00. Также привиться можно в частных медклиниках. Москва заключила 112 соглашений с частными медорганизациями, 92 клиники уже начали вакцинировать жителей.