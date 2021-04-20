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Погода в Москве: В Москве 20 апреля ожидается до +10 °С

RT на русскомиещё 1
50 минут назад
В Москве во вторник, 20 апреля, ожидается до +10 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Сегодня в столице воздух прогреется до +10 °С
Фото: АГН «Москва»АГН «Москва»
По данным синоптиков, температура воздуха в столице прогнозируется в пределах +8 +10 °С.
Ожидается облачная погода, местами кратковременный дождь.
Ветер восточный, 5—10 м/c.
Cиноптики прогнозируют тёплый май с небольшими периодами холодной погоды.
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