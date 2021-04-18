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Собянин: пандемия ускорила развитие медицины в Москве

Газета.Ruиещё 1
2 часа назад
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пандемия коронавируса ускорила развитие медицинских технологий в городе. По его словам, сейчас в столице проходит цифровизация отрасли здравоохранения, оказывается помощь по наиболее распространенным и опасным заболеваниям - онкологическим и болезням системы кровообращения.
Собянин: пандемия ускорила развитие медицины в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Вот эти программы оказания персональной помощи людям - все эти программы сегодня на колесах, двигаются вперед, несмотря на пандемию. Слава богу, что мы не потеряли время", - отметил градоначальник в эфире телеканала "Россия 1".
Собянин добавил, что пандемия повлияла на ускорение многих технологий телемедицины, искусственного интеллекта, искусственного зрения и чтения снимков больных коронавирусом.
Ранее столичный мэр заявлял, что Москва признана одной из лучших по инновационным решениям в пандемию.
Новости Москвы,Сергей Собянин,
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