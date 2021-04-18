Собянин: пандемия ускорила развитие медицины в Москве

Собянин добавил, что пандемия повлияла на ускорение многих технологий телемедицины, искусственного интеллекта, искусственного зрения и чтения снимков больных коронавирусом.

Ранее столичный мэр заявлял, что Москва признана одной из лучших по инновационным решениям в пандемию.