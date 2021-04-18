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Сергей Собянин рассказал о развитии волонтерского движения в столице

Mos.ruиещё 2
3 часа назад
В период разгара пандемии большой поддержкой для города стали волонтеры. Добровольческие организации, благотворительные фонды — то, без чего нельзя представить жизнь Москвы.
Собянин рассказал о развитии волонтерского движения в столице
Фото: Mos.ruMos.ru
«Социальным службам эту душевность не заменить. Поэтому мы привлекаем волонтеров, насколько это возможно», — рассказал Сергей Собянин в интервью программе «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».
Не так давно у добровольцев появились новые помещения. Город реформировал службу занятости, ее перевели в центры «Мои документы». Благодаря этому освободилось несколько десятков помещений.
«Мы не стали их продавать на аукционах, мы отдали некоммерческим организациям, которые занимаются социальной поддержкой населения», — пояснил Сергей Собянин.
В городе создана единая экосистема поддержки добровольчества и благотворительности, в которую входит более 3,5 тысячи некоммерческих организаций. В ней есть несколько направлений. В прошлом году на поддержку благотворительных организаций Правительство Москвы выделило более одного миллиарда рублей.
«Это грантовая поддержка, финансовая поддержка, материальная поддержка, организационная, ресурсная», — добавил Мэр Москвы.
У города есть и собственные проекты. Так, в октябре 2020 года на mos.ru появился благотворительный сервис. С его помощью делать пожертвования могут зарегистрированные на портале физические лица, причем одновременно с оплатой обычных счетов, — для этого нужно просто выбрать фонд, которому хотелось бы помочь.
Особое место занимает ресурсный центр «Мосволонтер» — крупнейший центр поддержки волонтерского движения в России. На сайте организации зарегистрированы более 120 тысяч добровольцев. Всего же в волонтерскую деятельность центра вовлечены свыше 580 тысяч москвичей. За семь лет работы «Мосволонтер» реализовал 700 проектов.
Еще одна форма поддержки некоммерческих организаций — сеть коворкинг-центров НКО. Это 11 современных пространств, расположенных в разных округах Москвы. В каждом из них есть залы для презентаций, рабочие места, переговорные, зоны отдыха, игровые комнаты. Воспользоваться помещениями центров бесплатно может любая городская социально ориентированная организация.
Помимо удобных площадок для проведения встреч и мероприятий, во всех коворкинг-центрах предоставляется единый набор сервисов: образовательные программы, профессиональные консультации, услуги фотографа и даже типографии. Ежегодно ими бесплатно пользуются более 1500 социально ориентированных организаций.
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