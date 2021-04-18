Собянин рассказал о развитии волонтерского движения в столице

Еще одна форма поддержки некоммерческих организаций — сеть коворкинг-центров НКО. Это 11 современных пространств, расположенных в разных округах Москвы. В каждом из них есть залы для презентаций, рабочие места, переговорные, зоны отдыха, игровые комнаты. Воспользоваться помещениями центров бесплатно может любая городская социально ориентированная организация.