Движение на Садовнической набережной ограничат с 19 апреля

На участке Садовнической набережной от улицы Балчуг до Н. Краснохолмской улицы будет перекрыта одна полоса с сохранением движения по одной полосе за счет ликвидации парковочного пространства. Садовнический проезд будет перекрыт от Садовнической набережной до Садовнической улицы.

Кроме того, на Комиссариатском переулке будет перекрыта одна полоса от Садовнической набережной до Садовнической улицы. Также одна полоса с сохранением движения транспорта в каждом направлении за счет ликвидации парковки будет перекрыта на Садовнической улице от улицы Балчуг до Нижней Краснохолмской.