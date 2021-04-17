В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Движение на Садовнической набережной в Москве ограничат с 19 апреля по 15 августа

ТАССиещё 4
3 часа назад
Движение транспорта на Садовнической набережной и Садовнической улице в Москве ограничат с 19 апреля по 15 августа в связи с работами по благоустройству. Ограничение будет действовать круглосуточно до середины августа, сообщается в субботу в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Движение на Садовнической набережной ограничат с 19 апреля
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"С 19 апреля ограничат движение на Садовнической набережной и Садовнической улице. Это связано с благоустройством улично-дорожной сети", - говорится в публикации.
На участке Садовнической набережной от улицы Балчуг до Н. Краснохолмской улицы будет перекрыта одна полоса с сохранением движения по одной полосе за счет ликвидации парковочного пространства. Садовнический проезд будет перекрыт от Садовнической набережной до Садовнической улицы.
Кроме того, на Комиссариатском переулке будет перекрыта одна полоса от Садовнической набережной до Садовнической улицы. Также одна полоса с сохранением движения транспорта в каждом направлении за счет ликвидации парковки будет перекрыта на Садовнической улице от улицы Балчуг до Нижней Краснохолмской.
Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители