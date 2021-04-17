В «Царицыне» заметили краснокнижных птиц

Специалистам Мосприроды удалось сфотографировать редких птиц на природных территориях ЮАО.

Фото: Mos.ru Mos.ru

Специалисты Мосприроды обнаружили несколько видов редких птиц в «Царицыне». Среди них сизая чайка, седой дятел и другие уникальные пернатые.

Свиязь

Эта водоплавающая птица редко появляется в Москве . Свиязь — коренастая утка, которая размерами заметно уступает крякве, она считается преимущественно северной таежной птицей.

Весной и в первой половине лета окраска самца свиязи очень яркая: голова и шея каштанового цвета с черным крапом, плечи, спина, поясница и бока серые с темным рисунком, зоб красновато-серый, брюхо белое. От клюва до затылка через темя тянется широкая светлая полоса, по заднему краю крыла — зеленое пятно с фиолетовым отливом, так называемое зеркало. Таких птиц в этом году специалисты Мосприроды заметили на реке Яузе. В «Царицыне» же в кадр попала самка свиязи. Она не так ярко окрашена: сверху чаще всего самки рыжевато-бурые с многочисленными темными пестринами.

Утка кормится главным образом зелеными частями и корневищами водных и околоводных растений.

Сизая чайка

Сизые чайки занесены в Красную книгу Москвы как животные, относящиеся ко второй категории редкости. Это чайки средних размеров с относительно длинными ногами и узкими длинными крыльями. Летом их оперение белое, а крылья с верхней стороны серые с черно-белыми кончиками. Клюв и лапы окрашены в желто-зеленый цвет. К зиме на голове и шее появляются серые или бурые пятна или пестрины.

Основная добыча сизых чаек — рыба, на которую они охотятся на озерах и реках. Ловят рыбу чайки у поверхности или на мелководье, опуская голову в воду или высматривая добычу с воздуха. Во втором случае они могут нырять за рыбой на глубину до метра, зависая перед броском в воздухе. За этим занятием сизую чайку в «Царицыне» и застали специалисты Мосприроды.

Седой дятел

Седой дятел — птица очень редкая, занесена в Красную книгу Москвы как животное, относящееся к первой категории редкости. В прошлом году седой дятел был замечен в долине реки Сходни в Куркине и в Битцевском лесу. Это некрупная птица с запоминающейся окраской, которая представляет собой смесь серого или седого (отсюда и название) и желто-зеленого оттенков. У самцов можно заметить небольшое красное пятнышко на голове. У седого дятла из тропических лесов в окраске присутствуют малиновые штрихи по всему туловищу.

В нашей местности птицы держатся зимой поодиночке, кочуя в разреженных лесах или на их опушках. В брачный период самцы призывают самок барабанной дробью по стволам деревьев. Ухаживание птиц нередко заключается в шумной посадке рядом с предполагаемым партнером, а иногда в его ритуальном кормлении. Дупло в стволах лиственных деревьев птицы выдалбливают по очереди, птенцов насиживают и выкармливают тоже по очереди.