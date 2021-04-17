У Мавзолея Ленина собрались огромные очереди

В ведомстве предупредили, что в Мавзолее необходимо соблюдать санитарные рекомендации: посетителям понадобится лицевая защитная маска или респиратор, в пункте пропуска всем измеряют температуру тела. Кроме того, необходимо соблюдать установленную социальную дистанцию. Очередь растянулась почти до самого выхода из Александровского сада, сообщает Telegram-канал Расстрига.