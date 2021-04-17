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У открывшегося Мавзолея Ленина собрались огромные очереди

News.ruиещё 7
1 час назад
В Москве на Красной площади после долгого перерыва открылся для посетителей Мавзолей Ленина. У него выстроилась очередь в 300 человек.
У Мавзолея Ленина собрались огромные очереди
Фото: News.ruNews.ru
17 апреля Федеральная служба охраны (ФСО) возобновила допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены. Он долгое время был закрыт из-за короновирусных ограничений.
В ведомстве предупредили, что в Мавзолее необходимо соблюдать санитарные рекомендации: посетителям понадобится лицевая защитная маска или респиратор, в пункте пропуска всем измеряют температуру тела. Кроме того, необходимо соблюдать установленную социальную дистанцию. Очередь растянулась почти до самого выхода из Александровского сада, сообщает Telegram-канал Расстрига.
Ранее телеведущий Иван Ургант в эфире своего авторского вечернего шоу на Первом канале пошутил по поводу открытия для посетителей Мавзолея Владимира Ленина с 17 апреля. По словам юмориста, советского вождя следует заразить коронавирусной инфекцией нового типа.
Ургант также напомнил, что всем посетителям Мавзолея придётся использовать средства индивидуальной защиты, частности маски. Артист назвал это требование лишними мерами предосторожности, писал NEWS.ru.
Новости Москвы,Иван Ургант,Федеральная служба охраны,
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