Правительство Москвы отчиталось о доходах за 2020 год

Доходы заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова
за 2020 год составили 30 302 829 рублей. Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов
заработал 216 645 299 рублей. Заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
заработала 14 811 204 рубля, а заместитель мэра в правительстве Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина
— 14 537 043 рубля.