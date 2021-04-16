Мостовую башню отреставрировали на Измайловском острове

Москве завершилась реставрация внешнего убранства и фасадов Мостовой башни царской усадьбы на Измайловском острове. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер" Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

"Финальной точкой стал подъем на высоту 32 метров и монтаж на вершине башни позолоченного медного орла, выполняющего роль флюгера. Конструкция орла сделана таким образом, что фигура птицы вращается по ветру, а венчающая его корона и крест остаются при этом статичны. Работа над его воссозданием продолжалась чуть менее года", – рассказал руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По словам специалиста, украшение восстанавливали по уцелевшим фрагментам аналогичного орла с Сухаревой башни, а также по гравюрам, историческим справкам и фотографиям.Непосредственно для самой башни реставраторы привели в порядок двери и ворота, окна, оконные решетки, отреставрировали белокаменный цоколь, крыльцо и козырьки над ними, а также лестницы и все декоративные элементы.

Особую сложность в работах представляли сохранение и воссоздание утраченных полихромных изразцов, символизирующих райский сад. Всего на Мостовой башне их было 384 – как оказалось, часть уже восстанавливали, но между третьими и вторыми ярусами были обнаружены подлинные образцы XVII века.В ходе реставрации специалисты также обновили кладку стен фасадов башни и воссоздали историческую обмазку фасада.Мостовая башня – объект культурного наследия федерального значения. Первое упоминание о строительстве этого сооружения и моста относится к 1673 году. Известно, что именно там впервые заседала Боярская дума.