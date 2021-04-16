Участок салатовой ветки метро закроют с 1 по 23 мая

Участок Люблинско-Дмитровской линии столичного метро от станции «Дубровки» до «Волжской» закроют для пассажиров на период с 1 по 23 мая из-за строительных работ на Большой кольцевой линии. Об этом сообщил первый заместитель начальника Московского метрополитена Дмитрий Дощатов.

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва Сергей Киселев / АГН Москва

По его словам, работы займут дольше времени из-за сложной геологии в зоне проходки тоннеля.

— Мы планируем это закрытие сделать в праздничные дни, предполагаем, что пассажиропоток будет немного меньше. Рекомендуем нашим пассажирам пользоваться Замоскворецкой линией. Для этого нужно пересесть со станции «Зябликово» на станцию «Красногвардейская». Также рекомендуем пользоваться станциями МЦК и МЦД-2, — цитирует Дощатова РИА Новости.

Он уточнил, что тоннель на данном участке БКЛ будет прокладываться при помощи тоннелепроходческого комплекса, диаметр которого составляется 10 метров. Эта технология позволит сэкономить время и средства при строительстве, так как в одном тоннеле смогут проходить сразу два пути, заметил Дощатов.

По его словам, средняя скорость проходки составит 7 метров в сутки, и всего за этот период будет пройдено 166 метров.