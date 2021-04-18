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Погода в Москве: в столице в воскресенье ожидается до +15°С

Газета.Ruиещё 2
4 часа назад
В Москве в воскресенье, 18 апреля, синоптики обещают до +15°С. В столице будет облачная и ветренная погода, ожидается кратковременный дождь, гласят данные Гидрометцентра.
В Москве в воскресенье ожидается до +15°С
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Согласно информации специалистов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +13...+15°С.
Ожидается восточный ветер 5-10 м/c. Местами его порывы будут достигать 15 м/c. Атмосферное давление днем и ночью составит 753 мм рт. ст.
На 18 апреля Гидрометцентр РФ объявил в Москве и области желтый уровень опасности в связи с порывистым ветром. Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.
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