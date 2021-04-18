В Москве в воскресенье ожидается до +15°С

Ожидается восточный ветер 5-10 м/c. Местами его порывы будут достигать 15 м/c. Атмосферное давление днем и ночью составит 753 мм рт. ст.

На 18 апреля Гидрометцентр РФ объявил в Москве и области желтый уровень опасности в связи с порывистым ветром. Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.