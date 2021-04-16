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На портале "Активный гражданин" появился раздел для детей

Российская Газетаиещё 1
6 часов назад
Порадовать собственных чад стихами и сказками в исполнении известных актеров и телеведущих могут пользователи "Активного гражданина" в Москве. Как сообщает официальный сайт мэра столицы, на портале появился специальный раздел для детей.
На портале "Активный гражданин" появился раздел для детей
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвыпресс-служба мэра и правительства Москвы
Он постепенно будет заполняться сказками, а также комиксами, которые можно посмотреть вместе с малышами, и скачиваемыми раскрасками. Кстати, все комиксы и раскраски посвящены только Москве. В разделе уже можно найти сказку "Теремок" в исполнении актера театра и кино Камиля Ларина и сказку "Дочурка Груффало", прочитанную телеведущим Никитой Пименовым. Найти их легко - достаточно зайти на портал "Активный гражданин" с компьютера, планшета или телефона. Особенно удобным детский раздел будет тем, кто едет с ребенком в транспорте или сидит в очереди в ожидании приема у врача.
Новости Москвы,Камиль Ларин,
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