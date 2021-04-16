В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

«Активные граждане» выбрали темы для квестов в «Доме на Брестской»

Mos.ruиещё 5
3 часа назад
В дни летних каникул для школьников старше семи лет планируют проводить интерактивные мероприятия в рамках цикла «Узнаем Москву».
Москвичи выбрали темы для квестов в «Доме на Брестской»
Фото: Mos.ruMos.ru
На портале «Активный гражданин» завершилось голосование по выбору тем для квестов. Их планируют проводить для школьников старше семи лет в «Доме на Брестской» в дни летних каникул. В голосовании приняли участие 168 222 человека. Большинство голосов отдали за тему «Культура» (19,22 процента). Новый квест запустят в рамках цикла мероприятий «Узнаем Москву». Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.
С небольшим отрывом от лидера голосования идет тема «Наука» — ее выбрали 18,28 процента «активных граждан». За то, чтобы проводить интерактивные мероприятия на экологические темы, проголосовали 16,65 процента человек. Тема «Космос» заинтересовала 16,21 процента участников голосования. На пятом месте — тема «Спорт», которую выбрали 11,95 процента москвичей. Вариант «Транспорт» набрал 8,16 процента голосов.
Свои варианты предложили почти две тысячи «активных граждан». Например, были идеи придумать для ребят квесты на музыкальную тему, а также об истории и архитектуре. 8,98 процента считают, что темы должны выбирать специалисты.
Проект для онлайн-голосований по вопросам городского развития «Активный гражданин» появился в 2014 году. Он реализуется Департаментом информационных технологий города Москвы и ГКУ «Новые технологии управления». За это время к нему присоединились более пяти миллионов человек, из них почти два миллиона — в 2020 году. Участники определяют, какие улицы, дворы и парковые зоны необходимо благоустроить, как должны работать городские поликлиники, библиотеки, многофункциональные центры, а также выбирают мероприятия для фестивалей и праздников. С начала работы проекта москвичи приняли участие в более чем 4,9 тысячи голосований.
Решения, принятые большинством голосов, реализуются в городе. Узнать, что появилось в Москве или изменилось благодаря голосованиям, можно на онлайн-карте. На схему нанесено уже более 1,6 тысячи объектов. А в рубрике «Пульс столицы» можно оценивать изменения, которые произошли в Москве. Также с конца 2020 года у «активных граждан» есть возможность направлять накопленные в проекте баллы на благотворительность.
Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители