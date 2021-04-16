Москвичи выбрали темы для квестов в «Доме на Брестской»

Проект для онлайн-голосований по вопросам городского развития «Активный гражданин» появился в 2014 году. Он реализуется Департаментом информационных технологий города Москвы
и ГКУ «Новые технологии управления». За это время к нему присоединились более пяти миллионов человек, из них почти два миллиона — в 2020 году. Участники определяют, какие улицы, дворы и парковые зоны необходимо благоустроить, как должны работать городские поликлиники, библиотеки, многофункциональные центры, а также выбирают мероприятия для фестивалей и праздников. С начала работы проекта москвичи приняли участие в более чем 4,9 тысячи голосований.