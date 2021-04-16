Москвичи выбрали темы для квестов в «Доме на Брестской»

С небольшим отрывом от лидера голосования идет тема «Наука» — ее выбрали 18,28 процента «активных граждан». За то, чтобы проводить интерактивные мероприятия на экологические темы, проголосовали 16,65 процента человек. Тема «Космос» заинтересовала 16,21 процента участников голосования. На пятом месте — тема «Спорт», которую выбрали 11,95 процента москвичей. Вариант «Транспорт» набрал 8,16 процента голосов.

Свои варианты предложили почти две тысячи «активных граждан». Например, были идеи придумать для ребят квесты на музыкальную тему, а также об истории и архитектуре. 8,98 процента считают, что темы должны выбирать специалисты.