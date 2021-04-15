Гибкие офисные пространства откроются в мае в Москве

В одном из столичных бизнес-центров в мае текущего года появится первая площадка сети гибких офисных пространств F2. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе управляющей компании OfficeFlex.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Офисные помещения общей площадью 4,5 тысячи квадратных метров расположатся в «Москве-Сити» и бизнес-центре «Фили Град».

Объем инвестиций в запуск проекта составит около 300 миллионов рублей.

Сеть совместит в себе классический коворкинг и сервисные офисы. В офисном пространстве будет доступна розничная аренда мест в open-space и почасовая бронь переговорных комнат. Также можно будет арендовать мини-офисы для небольших команд.

В пространстве предполагается более свободная рассадка сотрудников с соблюдением социальной дистанции.