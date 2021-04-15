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Новые гибкие офисные пространства откроются в мае в Москве

Вечерняя Москва
3 часа назад
В одном из столичных бизнес-центров в мае текущего года появится первая площадка сети гибких офисных пространств F2. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе управляющей компании OfficeFlex.
Гибкие офисные пространства откроются в мае в Москве
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
Офисные помещения общей площадью 4,5 тысячи квадратных метров расположатся в «Москве-Сити» и бизнес-центре «Фили Град».
Объем инвестиций в запуск проекта составит около 300 миллионов рублей.
Сеть совместит в себе классический коворкинг и сервисные офисы. В офисном пространстве будет доступна розничная аренда мест в open-space и почасовая бронь переговорных комнат. Также можно будет арендовать мини-офисы для небольших команд.
В пространстве предполагается более свободная рассадка сотрудников с соблюдением социальной дистанции.
Отмечается, что арендаторам будет доступна система управления офисными пространствами через личный кабинет резидента, которая позволит бронировать переговорные комнаты, пользоваться офисной техникой и общаться с ресепшен, сообщает агентство городских «Москва».
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