Гибкие офисные пространства откроются в мае в Москве

В одном из столичных бизнес-центров в мае текущего года появится первая площадка сети гибких офисных пространств F2. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе управляющей компании OfficeFlex.
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
Офисные помещения общей площадью 4,5 тысячи квадратных метров расположатся в «Москве-Сити» и бизнес-центре «Фили Град».
Объем инвестиций в запуск проекта составит около 300 миллионов рублей.
Сеть совместит в себе классический коворкинг и сервисные офисы. В офисном пространстве будет доступна розничная аренда мест в open-space и почасовая бронь переговорных комнат. Также можно будет арендовать мини-офисы для небольших команд.
В пространстве предполагается более свободная рассадка сотрудников с соблюдением социальной дистанции.
Отмечается, что арендаторам будет доступна система управления офисными пространствами через личный кабинет резидента, которая позволит бронировать переговорные комнаты, пользоваться офисной техникой и общаться с ресепшен, сообщает агентство городских «Москва
».