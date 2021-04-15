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В Москве пройден седьмой тоннель Троицкой линии метро

Москва24иещё 3
1 час назад
В Москве завершена проходка седьмого тоннеля Троицкой линии метро, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
В Москве пройден седьмой тоннель Троицкой линии метро
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвыкомплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Он уточнил, что специалисты проложили правый перегон между станциями "Университет дружбы народов" и "Улица Генерала Тюленева", его протяженность превышает 2,7 километра.
"Щит "Ольга" проложил тоннель длиной более 2,7 километра в зоне с обилием подземных инженерных коммуникаций. Значительная часть трассы тоннеля прошла под ландшафтным заказником "Теплый Стан" с пересечением ручья и реки Очаковка", – заявил Бочкарев.
Вице-мэр отметил, что в ближайшее время метростроевцы завершат работы по прокладке левого перегона между станциями. Кроме того, параллельно продолжаются работы по строительству еще двух тоннелей между станциями "Мамыри" и "Бачуринская".
Ранее Бочкарев высоко оценил темпы строительства Троицкой линии метро. По его словам, тоннелепроходческие работы на участке от "Улицы Новаторов" до "Коммунарки" завершены на 78%. Общая строительная готовность участка составляет 37%. Земляные работы на станционных комплексах находятся в финальной стадии, идет активное устройство основных конструкций будущих станций.
Новости Москвы,Андрей Бочкарев,РУДН,
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