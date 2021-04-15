В Москве пройден седьмой тоннель Троицкой линии метро

Вице-мэр отметил, что в ближайшее время метростроевцы завершат работы по прокладке левого перегона между станциями. Кроме того, параллельно продолжаются работы по строительству еще двух тоннелей между станциями "Мамыри" и "Бачуринская".
Ранее Бочкарев высоко оценил темпы строительства Троицкой линии метро. По его словам, тоннелепроходческие работы на участке от "Улицы Новаторов" до "Коммунарки" завершены на 78%. Общая строительная готовность участка составляет 37%. Земляные работы на станционных комплексах находятся в финальной стадии, идет активное устройство основных конструкций будущих станций.