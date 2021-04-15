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В столице начали обновлять дорожную разметку после зимы

Mos.ruиещё 5
44 минуты назад
В столице после зимы начали обновлять дорожную разметку, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
В столице начали обновлять дорожную разметку после зимы
Фото: Mos.ruMos.ru
«Мероприятия по обновлению дорожной разметки начались с установлением постоянных положительных температур воздуха. Разметку планируется нанести более чем на четырех тысячах дорожных объектов, общая протяженность линий превысит 15 тысяч погонных километров», — рассказал заммэра.
Дорожную разметку наносят долговечными пластичными материалами.
«Работы проводят преимущественно в ночное время, когда ниже трафик. Это позволяет избежать длительного ограничения движения», — добавил Петр Бирюков.
Специалисты комплекса городского хозяйства обновят дорожную разметку на ключевых магистралях и улицах города. В первую очередь работы проводят возле школ и детских садов, больниц и поликлиник, крупных транспортно-пересадочных узлов, парков, театров и кинотеатров.
Обновят линии, разделяющие потоки встречного и попутного направления, стрелы — направления движения, дублирующие дорожные знаки «Ограничение скорости», «Осторожно, дети», «Фoтoвидeoфикcaция».
В общей сложности будет размечено свыше 10 тысяч знаков остановок общественного транспорта, более 20 тысяч наземных пешеходных переходов, 200 «вафельниц».
Новости Москвы,Петр Бирюков,
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