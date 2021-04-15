В столице начали обновлять дорожную разметку после зимы

Специалисты комплекса городского хозяйства обновят дорожную разметку на ключевых магистралях и улицах города. В первую очередь работы проводят возле школ и детских садов, больниц и поликлиник, крупных транспортно-пересадочных узлов, парков, театров и кинотеатров.