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Погода в Москве: москвичей предупредили о первой весенней грозе

Вечерняя Москваиещё 2
3 часа назад
В отдельных районах Москвы в пятницу, 16 апреля, прогремит первая гроза. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Москвичей предупредили о первой весенней грозе
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя МоскваПелагия Замятина / Вечерняя Москва
По его словам, грозу принесет циклоническая депрессия, которая движется на столицу с юго-запада. Специалист уточнил, что уже в четверг, 15 апреля, в небе над Москвой увеличивается грозовая облачность, которая с 12 до 15 часов в пятницу, 16 апреля, пройдет по касательной над юго-западной, западной и северо-западной окраинами столицы и над Подмосковьем.
Тишковец заметил, что в силу вступают летние процессы, так как при прогреве воздуха усиливается конвекция. Облака начинают приобретать кучевые формы, а отдельные из них переходят в кучево-дождевые и местами в грозовые состояния.
— С 70-процентной вероятностью завтра в отдельных районах столицы — юго-запада, запада и северо-запада — «выстрелят» первые весенние грозы. Я не могу сказать, что они сильные, — цитирует Тишковца РИА Новости.
Ранее сообщалось, что апрель нынешнего года в Москве может попасть в десятку самых теплых месяцев за историю метеонаблюдений.
Новости Москвы,РИА Новости,
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