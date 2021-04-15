Москвичей предупредили о первой весенней грозе

По его словам, грозу принесет циклоническая депрессия, которая движется на столицу с юго-запада. Специалист уточнил, что уже в четверг, 15 апреля, в небе над Москвой увеличивается грозовая облачность, которая с 12 до 15 часов в пятницу, 16 апреля, пройдет по касательной над юго-западной, западной и северо-западной окраинами столицы и над Подмосковьем.