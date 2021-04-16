Лемуры вышли в наружный вольер в Московском зоопарке

Кошачьи лемуры перебрались в уличные вольеры рядом с Домом приматов на Новой территории Московского зоопарка после зимнего сезона. Об этом зоосад сообщил на своей странице в Instagram.

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Несмотря на то, что лемуры преимущественно вегетарианцы, они с удовольствием охотятся на саранчу. Отмечается, что лемурам бывает интереснее поймать добычу, нежели съесть ее.

В зоопарке уточнили, что кошачьи лемуры получили свое название из-за схожих размеров и походки с домашними кошками. Главное украшение мадагаскарского лемура — его длинный пушистый хвост. Они занесены в Красную книгу, их численность сокращается из-за браконьеров.