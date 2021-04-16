В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Лемуры вышли в наружный вольер в Московском зоопарке

Вечерняя Москваиещё 6
1 час назад
Кошачьи лемуры перебрались в уличные вольеры рядом с Домом приматов на Новой территории Московского зоопарка после зимнего сезона. Об этом зоосад сообщил на своей странице в Instagram.
Лемуры вышли в наружный вольер в Московском зоопарке
Фото: pixabay.compixabay.com
Несмотря на то, что лемуры преимущественно вегетарианцы, они с удовольствием охотятся на саранчу. Отмечается, что лемурам бывает интереснее поймать добычу, нежели съесть ее.
В зоопарке уточнили, что кошачьи лемуры получили свое название из-за схожих размеров и походки с домашними кошками. Главное украшение мадагаскарского лемура — его длинный пушистый хвост. Они занесены в Красную книгу, их численность сокращается из-за браконьеров.
Добавляется, что содержать лемуров в домашних условиях нельзя: им необходим специальный уход и особенный рацион.
Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители