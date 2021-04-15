В Кремле прокомментировали ситуацию с темпами вакцинации от COVID в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
прокомментировал ситуацию с темпами вакцинации против коронавирусной инфекции в России
. "Вакцины достаточно в обороте. Соответственно существующему спросу и объемы производства, работают удовлетворительно. Действительно, пока спрос оставляет желать лучшего, но постепенно он повышается", - сказал представитель Кремля. На вопрос журналистов, существуют ли сроки по вакцинации, Песков ответил, что основная задача прививочной кампании - дойти до уровня иммунизации населения. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин
заявил, что в столице первым компонентом вакцины от COVID-19 привились свыше одного миллиона москвичей. Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций
и получил название "Спутник V". Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.