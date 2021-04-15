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В Кремле прокомментировали ситуацию с темпами вакцинации от COVID в России

Газета.Ruиещё 74
4 часа назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с темпами вакцинации против коронавирусной инфекции в России. "Вакцины достаточно в обороте. Соответственно существующему спросу и объемы производства, работают удовлетворительно. Действительно, пока спрос оставляет желать лучшего, но постепенно он повышается", - сказал представитель Кремля. На вопрос журналистов, существуют ли сроки по вакцинации, Песков ответил, что основная задача прививочной кампании - дойти до уровня иммунизации населения. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице первым компонентом вакцины от COVID-19 привились свыше одного миллиона москвичей. Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название "Спутник V". Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.
В Кремле прокомментировали ситуацию с темпами вакцинации от COVID в России
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Новости Москвы,Дмитрий Песков,Сергей Собянин,Российский фонд прямых инвестиций,Россия,
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