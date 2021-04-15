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Более 40 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Вечерняя Москваиещё 2
3 часа назад
Свыше 40 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
Более 40 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
Известно, что в Домодедове задержали два рейса и семь отменили. В свою очередь в Шереметьеве отменены семь рейсов. А в аэропорту Внуково задержаны пять рейсов и двадцать один отменен.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
Новости Москвы,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,
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