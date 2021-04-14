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Прошедшая ночь в столице стала самой теплой с начала года

Газета.Ru
2 часа назад
Температура в столице минувшей ночью была плюс 11,6 градуса, таким образом, прошедшая ночь стала самой теплой в городе с начала 2021 года, сообщает РИАМО.
Прошедшая ночь стала самой теплой с начала года
Фото: ТАССТАСС
«По предварительным оценкам, минимальная температура составила плюс 11,6 градуса, а по области было от 7 до 12 тепла», - сказала ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.
Она подчеркнула, что такие температурные показатели в мегаполисе скорее характерны для лета, сообщает РИА «Новости».
13 апреля температура в столице побила рекорд по теплу для этого дня за всю историю метеонаблюдений, она составила плюс 22,6 градуса.
В среду в Московском регионе температура может подняться до плюс 23 градусов.
Новости Москвы,Елена Волосюк,РИА Новости,РИАМО,
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