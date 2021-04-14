Симонов монастырь отреставрируют

В восьми строениях XVI-XVII века на Восточной улице в Даниловском районе в ближайшее время проведут научно-исследовательские работы для создания реставрационного проекта. Комплекс Симонова монастыря является объектом культурного наследия федерального значения.
Как отмечается в сообщении, сейчас старинные строения монастыря, включая трапезные, солодежню, палаты, три крепостные башни и часть монастырской стены с воротами, находятся в неудовлетворительном состоянии.
Датой основания Симонова монастыря считается 1370 год. Во второй половине XV века обитель входила в систему сторожевых монастырей, охранявших Москву от кочевников. В XVII веке на территории обители велись масштабные строительные работы: были построены кирпичные монастырские стены с четырьмя воротами и пятью боевыми башнями, новые храмы и хозяйственные корпуса. Во время Отечественной войны 1812 года монастырь был разорен, однако в 1820-х годах его восстановили. К 1850-м годам ансамбль монастыря был перестроен в духе популярной тогда эклектики. В 1920 году монастырь был упразднен и позднее частично снесен. На бывшей монастырской территории появился Дворец культуры завода "ЗИЛ".