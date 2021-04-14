Собянин: 60-70% затрат бюджета приходится на соцсферу

Мэр отметил, что для многих людей важна социальная сфера, в особенности их волнуют вопросы, как ребенок пойдет в школу, какие качественные знания он получит, как он пойдет в поликлинику, больницу, какие услуги окажут.

Также по словам мэра, пациенты поликлиник, как правило, жалуются не на то, что оборудования не хватает или специалистов, зачастую они говорят, что их просто не выслушали, времени не хватило у врача, нахамили и так далее. Мэр подчеркнул, что это очень тонкая сфера и ее невозможно настроить одним только приказом, это повседневная, нудная, сложная работа.