Столичную продукцию представят партнерам из 25 стран

Московский экспортный центр (МЭЦ) приглашает предпринимателей поучаствовать при поддержке города в международных бизнес-миссиях. В этом году их запланировано 25 — почти вдвое больше, чем в 2020-м, и в пять раз больше, чем в 2019 году. Все они пройдут в онлайн-формате, рассказала Наталья Сергунина , заместитель Мэра Москвы . Прием заявок уже начался.

Каждая бизнес-миссия представляет собой серию встреч, на которых столичные компании презентуют свои товары и услуги потенциальным зарубежным байерам и деловым партнерам.

«Онлайн-формат переговоров позволяет охватить много перспективных рынков — Европу, Азию, СНГ и другие. Основная часть программы на этот год ориентирована на европейские страны, например, на Грецию, Германию, Италию, Францию. Кроме того, готовятся бизнес-миссии в Китай, Японию, Индию, Израиль и Казахстан», — сообщила Наталья Сергунина.

По ее словам, среди главных отраслевых направлений 2021 года — информационные технологии, электроника, медицина, пищевая промышленность, машины и оборудование.

Перед бизнес-миссиями специалисты проводят маркетинговую и организационную подготовку: анализируют условия выхода на тот или иной иностранный рынок, находят потенциальных зарубежных покупателей, а также помогают московским предпринимателям подготовиться к деловым встречам, чтобы они добились максимального результата.

«В прошлом году из-за распространения коронавирусной инфекции бизнес-миссии перевели в онлайн-формат. Столичную продукцию представили в 13 странах. По предварительным итогам компании заключили контракты более чем на 30 миллионов рублей, хотя переговоры по результатам большинства встреч продолжаются», — добавил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Например, одна компания благодаря бизнес-миссии подписала соглашение на поставку косметики во Вьетнам, а другая договорилась с партнерами из Японии о поставке выхлопных труб для автомобилей. Как отметил Алексей Фурсин, бизнес-миссии дают возможность выстраивать долгосрочные партнерские взаимоотношения между столичными предприятиями и представителями других стран.

Узнать подробнее о бизнес-миссиях и подать заявку на участие в них можно на сайте МЭЦ

Московский экспортный центр создан Правительством Москвы . Его курирует Департамент предпринимательства и инновационного развития. МЭЦ оказывает поддержку предпринимателям и способствует продвижению продукции столичных компаний на зарубежных рынках.