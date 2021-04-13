Московским школьникам разрешат пропускать уроки без справок

Бумажные справки об отсутствии ребенка на занятиях в детских садах и школах из-за болезни отменяются. Об этом во вторник, 13 апреля, на своей странице в Twitter сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, теперь соответствующие данные для освобождения ребенка от занятий, в том числе от физкультуры, будут предоставлять воспитателям и учителям автоматически.
«Раньше родители передавали их (справки — прим. МОСЛЕНТЫ) учителям, делали уведомления через электронный дневник, — теперь этой волокиты не будет», — заметил Собянин.
Отмечается, что это стало возможным благодаря объединению сервиса «Московская электронная школа» и единой цифровой платформы здравоохранения.
26 марта сообщалось, что Москомархитектура одобрила проект школы в столичном Щукине на 800 мест. Новое образовательное учреждение расположится по адресу: улица Берзарина, владение 32. Его общая площадь составит около 13 тысяч квадратных метров. Всего в здании будет четыре этажа.