В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Московским школьникам разрешат пропускать уроки без справок

Мослента
4 часа назад
Бумажные справки об отсутствии ребенка на занятиях в детских садах и школах из-за болезни отменяются. Об этом во вторник, 13 апреля, на своей странице в Twitter сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, теперь соответствующие данные для освобождения ребенка от занятий, в том числе от физкультуры, будут предоставлять воспитателям и учителям автоматически.
«Раньше родители передавали их (справки — прим. МОСЛЕНТЫ) учителям, делали уведомления через электронный дневник, — теперь этой волокиты не будет», — заметил Собянин.
Отмечается, что это стало возможным благодаря объединению сервиса «Московская электронная школа» и единой цифровой платформы здравоохранения.
26 марта сообщалось, что Москомархитектура одобрила проект школы в столичном Щукине на 800 мест. Новое образовательное учреждение расположится по адресу: улица Берзарина, владение 32. Его общая площадь составит около 13 тысяч квадратных метров. Всего в здании будет четыре этажа.
Новости Москвы,Образование,Видео,Сергей Собянин,Мослента,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители