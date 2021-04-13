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В Москве началась вакцинация от коронавируса на дому

Lenta.ruиещё 6
2 часа назад
Для маломобильных жителей Москвы запущена программа вакцинации от коронавируса на дому. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает ТАСС.
В Москве началась вакцинация от коронавируса на дому
Фото: Lenta.ruLenta.ru
«С сегодняшнего дня экспериментально мы начинаем вакцинацию жителей на дому. В первую очередь это коснется тех людей, которые получают социальное обслуживание на дому и испытывают трудности в самостоятельном передвижении», — сказала она.
По ее словам, в столице проживает около 120 тысяч таких граждан. Все они находятся на попечении у соцработников.
Ракова уточнила, что горожанам не надо подавать специальную заявку для домашней вакцинации. всю необходимую информацию поликлиники передадут в органы социальной защиты населения.
Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко говорил, что в Москве антитела к коронавирусу появились примерно у 20 процентов жителей. Это два миллиона человек, которые переболели или сделали прививку. Он отмечал, что для коллективного иммунитета необходимо в первую очередь вакцинировать людей из групп риска.
Новости Москвы,Геннадий Онищенко,Госдума,
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