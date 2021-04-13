В Москве началась вакцинация от коронавируса на дому

«С сегодняшнего дня экспериментально мы начинаем вакцинацию жителей на дому. В первую очередь это коснется тех людей, которые получают социальное обслуживание на дому и испытывают трудности в самостоятельном передвижении», — сказала она.
По ее словам, в столице проживает около 120 тысяч таких граждан. Все они находятся на попечении у соцработников.
Ракова уточнила, что горожанам не надо подавать специальную заявку для домашней вакцинации. всю необходимую информацию поликлиники передадут в органы социальной защиты населения.
Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат ГосдумыГеннадий Онищенкоговорил, что в Москве антитела к коронавирусу появились примерно у 20 процентов жителей. Это два миллиона человек, которые переболели или сделали прививку. Он отмечал, что для коллективного иммунитета необходимо в первую очередь вакцинировать людей из групп риска.