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Названы худшие для психики районы Москвы

Lenta.ru
5 часов назад
С точки зрения парапсихологии районами Москвы с худшей энергетикой можно назвать Люблино и Выхино, заявила РИА Новости парапсихолог Людмила Шумилова. Центром положительной энергетики она сочла Боровицкий холм, откуда начиналось развитие города.
Люблино и Выхино назвали самыми энергетически неблагоприятными районами
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look PressKomsomolskaya Pravda / Global Look Press
По словам эксперта, с Боровицкого холма реки (Москва-река, Яуза и Неглинная) несут вниз по течению заряженную определенными эмоциями воду. Поэтому чем дальше от центра, тем больше негативной энергии. Но в целом плотность населения в городах в настоящее время настолько велика, что наибольшее энергетическое влияние на районы оказывают проживающие в них люди — их психика и «негативные вибрации» сильнее всего, даже «старое кладбище не дает того негатива», подчеркнула парапсихолог.
Шумилова отметила, что позитивная среда выталкивает людей с отрицательной энергетикой, не готовых интегрироваться в окружение с положительными вибрациями. А если в свою очередь позитивный человек попадает в негативную среду, он может ей противостоять, формируя вокруг себя положительное поле.
Ранее в апреле российский психолог рассказала о пользе страданий. Светлана Колосова отметила, что любой негативный опыт, в том числе переживания, может превратиться в позитивный, если правильно к нему относиться. Благодаря страданиям человек растет и избавляется от инфантилизма, пояснила эксперт.
Новости Москвы,Светлана Колосова,РИА Новости,
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