Люблино и Выхино назвали самыми энергетически неблагоприятными районами

По словам эксперта, с Боровицкого холма реки (Москва-река, Яуза и Неглинная) несут вниз по течению заряженную определенными эмоциями воду. Поэтому чем дальше от центра, тем больше негативной энергии. Но в целом плотность населения в городах в настоящее время настолько велика, что наибольшее энергетическое влияние на районы оказывают проживающие в них люди — их психика и «негативные вибрации» сильнее всего, даже «старое кладбище не дает того негатива», подчеркнула парапсихолог.