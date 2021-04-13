В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Обсерваторы будут открыты до особого распоряжения

Вечерняя Москва
1 час назад
Обсервационные центры на базе учреждений соцзащиты открылись год назад. 12 апреля заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Алексей Володин рассказал «Вечерней Москве» об их работе.
Обсерваторы будут открыты до особого распоряжения
Фото: РИА НовостиРИА Новости
— Алексей Александрович, чуть больше года назад Москва узнала о новой коронавирусной инфекции. Как быстро были открыты обсервационные центры?
— Год назад в городе был введен режим повышенной готовности. К этому времени в Москве уже работал один обсервационный центр на базе Центра реабилитации инвалидов «Царицыно». Он был создан для того, чтобы не допустить распространения коронавируса: там принимали иностранцев и жителей города без симптомов ковида, которые либо вернулись из стран, где были зафиксированы вспышки заболевания, и у них не истек инкубационный период, либо непосредственно контактировали с заболевшими COVID-19.
Затем появилась потребность в создании других обсервационных пространств. Их мы открыли уже в апреле. На базе реабилитационных центров нашего департамента, а также пансионатов и санаториев других ведомств.
— Условия проживания в оставшихся обсерваторах не поменялись? Как заботятся о проживающих сегодня?
— Наши гости сами часто сравнивают условия проживания в обсервации с санаториями или домами отдыха.
Проживание такое же — в палатах по 2–4 человека, есть телевизоры, питьевая холодная и горячая вода, шкафчики для личных вещей, настольные игры. Питание — многоразовое: еду приносят в закрытых одноразовых контейнерах, которые после утилизируются специальным способом. Все ресурсы предоставляются бесплатно. Помимо здоровья гостей, повышенное внимание персонала обсервационных центров также уделяется дезинфекционной обработке помещений: по несколько раз в день полы и поверхности, которых касаются или могут касаться гости, обрабатывают специальным дезинфицирующим раствором.
Вообще, мы изменили сам подход заботы о гостях. Сотрудники обсервационных пространств не только наблюдают за вылечиванием гостей, состоянием здоровья, измеряя сатурацию, давление, температуру. Мы также организовываем досуг проживающих.
— Какая загруженность обсервационных центров сегодня?
— Возможность провести карантин в обсервационном центре, а не по месту проживания, в целом остается востребованной: в основном к нам привозят горожан, проживающих в общежитиях, гостиницах, пациентов учреждений здравоохранения, которым не требуется стационарное медицинское сопровождение и нет возможности провести карантин дома из-за совместного проживания с родственниками. Обсервационные центры продолжат свою работу до особого распоряжения.
ДОСЬЕ
Алексей Александрович Володин родился в Орловской области. Окончил Московский государственный технический университет МАМИ. С 2 июля 2019 года назначен заместителем руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Награжден благодарностью мэра Москвы.
Новости Москвы,Общество,Алексей Володин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители