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Работу южного вестибюля станции метро «Улица 1905 года» ограничат с 13 апреля

РИАМОиещё 1
1 час назад
Южный вестибюль станции «Улица 1905 года» Московского метрополитена будет работать с ограничениями по будням с 13 апреля по 26 мая. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Отмечается, что с 8:00 до 10:00 вестибюль будет работать только на выход, с 18:00 до 19:00 — только на вход. Данные меры связаны с ремонтом эскалатора.
На время ремонтных работ пассажиров призвали пользоваться северным вестибюлем (выходы 2 и 3).
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