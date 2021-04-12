Проект по продвижению науки планируют запустить в общественном транспорте Москвы , пассажирам будут показывать интересные новости из этой сферы и рассказывать о новых открытиях. Об этом сообщила в понедельник заместитель начальника управления координации подготовки научных кадров столичного департамента образования и науки Татьяна Иванова.

"Мы действительно продвигаем в этом году науку <...> Мы только планируем запустить новый проект с транспортом. Планируется на медиапанелях показывать ролики про науку", - сказала Иванова на заседании совета лауреатов премии молодым ученым правительства Москвы.

Согласно презентации к ее выступлению, новый проект состоит из нескольких блоков: серия роликов "Наука за минуту", где пассажирам будут объяснять научные понятия, мини-квиз с блоком вопросов, видео-анонсы о планирующихся в Москве мероприятиях, рубрики "Новости науки" и "Календарь открытий".

Иванова также сообщила, что в 2021 году фестиваль Nauka 0+ планируется провести как в онлайн, так и в офлайн-режиме. В 2020 году он проходил только онлайн из-за ситуации с коронавирусом. Его участниками стали более 15 млн человек.

Как отметил председатель совета, ректор Российского химико-технологического университета им. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга, 2021 год в РФ объявлен Годом науки и технологий, и это говорит о том, что государство выбрало стратегический вектор, который связан с технологиями в образовании и здравоохранении. В частности, достижения российских ученых позволили в очень короткий срок создать эффективную вакцину против коронавируса, подчеркнул он.