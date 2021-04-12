В "Зарядье" открыли арт-объект в честь Гагарина

Арт-объект, посвященный Юрию Гагарину , открыли в парке "Зарядье" в Москве . Трехметровая композиция находится в холле медиацентра, передает корреспондент ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В честь 60-летия полета Юрия Гагарина в парке "Зарядье" подготовили большую программу. В частности, состоялось открытие арт-объекта "Зритель безмерного пространства" Валентина Коржова. Трехметровый синий арт-объект состоит из трех частей: лестница, которая ведет к голове Гагарина, а с правой стороны находится макет солнечной звезды. По словам скульптора, основной материал композиции - пластик.

"Портрет космонавта был сделан по одной из его фотографий, поэтому имеются достаточно схожие черты лица. Арт-обьект создавался в несколько этапов. Сначала все детали создавались с помощью лепки из глины, а затем фигуры были отсканированы 3D-принтером", - рассказал Коржов.

По словам директора парка "Зарядье" Ивана Демидова, сегодня особенный день для каждого человека.

"Сегодня мы тоже чувствуем это событие, у которого есть свой герой - Юрий Гагарин, наш первый человек в космосе. И сегодня мы открываем арт-объект, который будет находиться в медиацентре до конца июля", - сказал во время открытия объекта Демидов.