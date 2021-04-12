Более трех тысяч питомцев приютили москвичи в 2020 году. Фото: архив

Москве работает 13 приютов для бездомных животных, где на сегодняшний день содержат порядка 17 тысяч кошек и собак. Более 3000 из них обрели свой дом в 2020 году.

За питомцами ухаживают ветеринары и специалисты по социализации. Когда животное попадает в приют, его сначала помещают в специальный изолятор на 10-дневный карантин. Питомцу делают прививки от бешенства и других заболеваний, обрабатывают от блох и паразитов.

Будущие хозяева могут найти кота или собаку через соцсети и онлайн-каталоги. Помощь в подборе оказывают волонтеры. Они проводят собеседования и помогают заключить на животное договор опеки.