Более трех тысяч питомцев приютили москвичи в 2020 году. Фото: архив
В Москве
работает 13 приютов для бездомных животных, где на сегодняшний день содержат порядка 17 тысяч кошек и собак. Более 3000 из них обрели свой дом в 2020 году.
За питомцами ухаживают ветеринары и специалисты по социализации. Когда животное попадает в приют, его сначала помещают в специальный изолятор на 10-дневный карантин. Питомцу делают прививки от бешенства и других заболеваний, обрабатывают от блох и паразитов.
Будущие хозяева могут найти кота или собаку через соцсети и онлайн-каталоги. Помощь в подборе оказывают волонтеры. Они проводят собеседования и помогают заключить на животное договор опеки.
Отметим, что в Москве регулярно проводят фестивали для подопечных приютов. Например, четверо питомцев смогли обрести хозяев благодаря фотовыставке «Хочу домой!», которая проходила на Цветном бульваре.