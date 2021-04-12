В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Более трех тысяч питомцев приютили москвичи в 2020 году

Администрация городского округа Щербинкаиещё 8
49 минут назад
Более трех тысяч питомцев приютили москвичи в 2020 году. Фото: архив
В Москве работает 13 приютов для бездомных животных, где на сегодняшний день содержат порядка 17 тысяч кошек и собак. Более 3000 из них обрели свой дом в 2020 году.
За питомцами ухаживают ветеринары и специалисты по социализации. Когда животное попадает в приют, его сначала помещают в специальный изолятор на 10-дневный карантин. Питомцу делают прививки от бешенства и других заболеваний, обрабатывают от блох и паразитов.
Будущие хозяева могут найти кота или собаку через соцсети и онлайн-каталоги. Помощь в подборе оказывают волонтеры. Они проводят собеседования и помогают заключить на животное договор опеки.
Отметим, что в Москве регулярно проводят фестивали для подопечных приютов. Например, четверо питомцев смогли обрести хозяев благодаря фотовыставке «Хочу домой!», которая проходила на Цветном бульваре.
Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители