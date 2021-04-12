В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Музей Героев пригласил москвичей на экскурсии и встречу с художниками

Вечерняя Москваиещё 1
2 часа назад
Музей Героев Советского Союза и России 18 апреля присоединится к акции День исторического и культурного наследия. Музей пригласил москвичей принять участие в экскурсии и встрече с художниками, а также посмотреть исторический фильм.
Музей Героев пригласил москвичей на экскурсии
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
Праздничные мероприятия начнутся с обзорной экскурсии «На встречу с героями». Ее участникам предстоит вспомнить о подвигах героев Великой Отечественной войны и необъявленных войн прошлого века. Экскурсия проведет посетителей по опасным морским путям и позволит совершить полеты с испытателями.
На выставке «Вера. Отечество. Честь» гостей ждут ее авторы — художники из Ассоциации российского дворянского собрания. Они расскажут, как создавались картины.
Завершит программу показ фильма «Крейсер «Варяг».
Участие в мероприятии будет бесплатным, сообщается на сайте музея.
Новости Москвы,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители