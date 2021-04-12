Музей Героев пригласил москвичей на экскурсии

Праздничные мероприятия начнутся с обзорной экскурсии «На встречу с героями». Ее участникам предстоит вспомнить о подвигах героев Великой Отечественной войны и необъявленных войн прошлого века. Экскурсия проведет посетителей по опасным морским путям и позволит совершить полеты с испытателями.