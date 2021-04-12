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Мавзолей Ленина откроют для посетителей 17 апреля

Москва24
1 час назад
В Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены доступ возобновляется с 17 апреля. Это связано с окончанием профилактических мероприятий, сообщает РИА Новости со ссылкой на отдел по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.
Мавзолей Ленина откроют для посетителей 17 апреля
Фото: ТАССТАСС
"Допуск будет осуществляться в соответствии с санитарными рекомендациями: в средствах индивидуальной защиты (маски/респираторы), после замера температуры в пункте пропуска", – говорится в сообщении.
Как уточняется, во время посещения посетители также должны соблюдать безопасную дистанцию.
Допуск посетителей в Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены был прекращен в ноябре прошлого года. Решение о закрытии мавзолея и некрополя принято в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.
Новости Москвы,Федеральная служба охраны,РИА Новости,
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