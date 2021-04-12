Мавзолей Ленина откроют для посетителей 17 апреля

Как уточняется, во время посещения посетители также должны соблюдать безопасную дистанцию.

Допуск посетителей в Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены был прекращен в ноябре прошлого года. Решение о закрытии мавзолея и некрополя принято в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.