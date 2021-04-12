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На Ореховом бульваре Москвы построили поликлинику

Вести Подмосковьяиещё 6
2 часа назад
В столичном районе Зябликово готовится к вводу в эксплуатацию новая поликлиника на 420 посещений в смену. Здание уже подключили к инженерно-техническим сетям. Заказчиком строительством выступало Федеральное медико-биологическое агентство. Об этом сообщает официальный сайт правительства Москвы.
На Ореховом бульваре построили поликлинику
Фото: М.Мишин / mos.ruМ.Мишин / mos.ru
«Поликлиника строится для оказания медицинской помощи людям, подвергшимся негативному воздействию на радиационно опасных производствах, и будет обслуживаться специалистами Федерального научно-клинического центра специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий», — подчеркнул руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.
По словам руководителя ведомства, поликлиника будет введена в эксплуатацию в самое ближайшее время. К сетям инженерно-технического обеспечения ее уже подключили. Площадь нового современного медицинского учреждения составляет около 15 тысяч квадратных метров.
За последние десять лет в Москве построили почти сто городских, федеральных и частных объектов здравоохранения, среди которых 34 больничных корпуса, 48 поликлиник и 7 подстанций скорой медицинской помощи. В ближайшие три года будет возведено еще около 70 медицинских учреждений — 20 больничных корпусов, 36 поликлиник и 4 подстанции скорой помощи.
Новости Москвы,Сергей Левкин,Федеральное медико-биологическое агентство,
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