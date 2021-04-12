На Ореховом бульваре построили поликлинику

По словам руководителя ведомства, поликлиника будет введена в эксплуатацию в самое ближайшее время. К сетям инженерно-технического обеспечения ее уже подключили. Площадь нового современного медицинского учреждения составляет около 15 тысяч квадратных метров.

За последние десять лет в Москве построили почти сто городских, федеральных и частных объектов здравоохранения, среди которых 34 больничных корпуса, 48 поликлиник и 7 подстанций скорой медицинской помощи. В ближайшие три года будет возведено еще около 70 медицинских учреждений — 20 больничных корпусов, 36 поликлиник и 4 подстанции скорой помощи.