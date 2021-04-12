В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

В столице завершается отопительный сезон

Москва24иещё 8
1 час назад
Отопительный сезон в столице завершается. Специалисты комплекса городского хозяйства уже начали готовить к этому системы теплоснабжения. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
В столице завершается отопительный сезон
Фото: Москва 24/Антон ВеликжанинМосква 24/Антон Великжанин
По словам заместителя мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, на тепловых пунктах, 24 насосно-перекачивающих станциях, районных и квартальных тепловых станциях сейчас проводятся регламентные работы.
"Согласно федеральному законодательству, решение об окончании отопительного периода принимается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше восьми градусов", – пояснил он.
Отключение отопления в столице может занимать до пяти дней, так как проводится в несколько этапов. Сначала перестанут подавать тепло на промышленные и административные объекты, а затем – в дома, школы, детские сады и лечебные учреждения.
После этого специалисты начнут готовить сети к следующему осенне-зимнему периоду. Также сотрудники комплекса городского хозяйства проведут гидравлические испытания на 16 тысячах километров тепловых магистралей и при необходимости отремонтируют отдельные участки.
Ранее Петр Бирюков сообщал, что отопление в городе в текущем году будут отключать в мае. В прошлом году из-за самоизоляции горячую воду начали отключать только в июле.
Новости Москвы,Петр Бирюков,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители