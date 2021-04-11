Часть «салатовой» ветки метро Москвы закроют на месяц

В метро Москвы ограничат движение на Люблинско-Дмитровской линии на участке «Дубровка» — «Волжская». Об этом сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.

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Пассажирское движение будет приостановлено с 1 по 23 мая из-за прокладывания тоннеля БКЛ.

«Хотим предупредить заранее: в зоне проходки тоннеля очень сложная геология. Строителям понадобится больше времени, чем обычно, чтобы провести работы», — говорится в публикации.

Отмечается, что участком «Дубровка» — «Волжская» пользуются свыше 92 тысяч человек в будний день.

В связи работами движение в районе закрытых станций будет осложненно. Особенно непростая ситуация ожидается в районе Северного тоннеля, где движение будет разрешено только для городского транспорта.

Дептранс добавил, что уже приступил к разработке альтернативных схем движения. В районе закрытого участка метро запустят около 200 компенсационных автобусов-гармошек.