ФСО запретила ходить в Кремль с лыжами и самокатами

Гостям следует покидать Кремль через Кутафью башню, Спасские ворота и Боровицкий проход. В Мавзолей и на территорию некрополя у Кремлевской стены посетители проходят через пункт пропуска у Никольской башни.
В Кремль, Мавзолей и на территорию некрополя запрещено проходить с оружием, боеприпасами, колющими, режущими предметами, беспилотниками, взрывчаткой, животными, лыжами, санками, самокатами, роликовыми коньками, в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
На территории Кремля запрещается петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах, употреблять алкоголь и наркотики.