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В центре Москвы заметили бобра

Мослента
2 часа назад
Прохожие заметили в Москве-реке бобра. Видеозапись случившегося опубликована в Telegram-канале «Московские новости».
На размещенных в сети кадрах видно, как животное грызет ветки в воде.
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