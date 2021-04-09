Собянин рассказал о работе благотворительного сервиса на Mos.ru

Сергей Собянин Благотворительный сервис на сайте Mos.ru помогает детям получать жизненно необходимые лекарства и создавать центр для бездомных животных. Об этом мэр Москвы сообщил на своем сайте.

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Он напомнил, что летом 2020 года благотворительные фонды обратились к нему с предложением открыть на Mos.ru, официальном сайте мэра столицы, сервис для сбора средств на программы адресной помощи нуждающимся.

«Это была хорошая идея. Мы постарались сделать его максимально простым и удобным», — рассказал Собянин.

Благотворительный сервис начал работу в октябре 2020-го. С тех пор через него в несколько кликов без комиссии и заполнения бланков можно пожертвовать деньги 34 благотворительным фондам с проверенной временем репутацией, которые помогают инвалидам, детям, многодетным семьям, бездомным животным. Число фондов и программ постоянно растет.

С октября москвичи пожертвовали через Mos.ru более 3,3 миллиона рублей. Фонды публикуют отчеты о том, как потрачены средства, на сайте «Душевная Москва». Например, фонд «Гольфстрим» организовал подростковый клуб для детей с особенностями развития, а фонд «Мелодия жизни» помог оплатить речевой процессор восьмилетнему слабослышащему жителю Курганской области Илье Бадину.