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Собянин рассказал о работе благотворительного сервиса на Mos.ru

Артём Кульша
4 часа назад
Благотворительный сервис на сайте Mos.ru помогает детям получать жизненно необходимые лекарства и создавать центр для бездомных животных. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своем сайте.
Собянин рассказал о работе благотворительного сервиса на Mos.ru
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Он напомнил, что летом 2020 года благотворительные фонды обратились к нему с предложением открыть на Mos.ru, официальном сайте мэра столицы, сервис для сбора средств на программы адресной помощи нуждающимся.
«Это была хорошая идея. Мы постарались сделать его максимально простым и удобным», — рассказал Собянин.
Благотворительный сервис начал работу в октябре 2020-го. С тех пор через него в несколько кликов без комиссии и заполнения бланков можно пожертвовать деньги 34 благотворительным фондам с проверенной временем репутацией, которые помогают инвалидам, детям, многодетным семьям, бездомным животным. Число фондов и программ постоянно растет.
С октября москвичи пожертвовали через Mos.ru более 3,3 миллиона рублей. Фонды публикуют отчеты о том, как потрачены средства, на сайте «Душевная Москва». Например, фонд «Гольфстрим» организовал подростковый клуб для детей с особенностями развития, а фонд «Мелодия жизни» помог оплатить речевой процессор восьмилетнему слабослышащему жителю Курганской области Илье Бадину.
Фонд «Кораблик» помог 13-летней Алине Райс из Челябинской области, которая больна артериальной легочной гипертензией, получить жизненно важный для нее препарат «Селексипаг», а фонд «Ника» тратит деньги на достройку кошачьего жилища в рамках центра для бездомных животных «Мокрый нос» в Солнечногорском районе Московской области.
Новости Москвы,Сергей Собянин,Mos.ru,
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