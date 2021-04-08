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Пингвины поменялись вольерами в Московском зоопарке

Агентство «Москва»иещё 3
2 часа назад
В Московском зоопарке пингвины Гумбольдта переехали в уличный вольер, а папуанские пингвины - во внутренний вольер в Доме птиц. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада.
Пингвины поменялись вольерами в Московском зоопарке
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
«Весной наши пингвины Гумбольдта традиционно меняются вольерами с папуанцами. Гумбольдты переезжают в уличный вольер, а папуанские пингвины - во внутренний вольер в Доме птиц», - говорится в сообщении.
В зоопарке пояснили, что папуанским пингвинам летом в уличном вольере было бы жарко, а внутри для них поддерживается комфортная температура - 12-13 градусов. Кроме того, летом у них начинается сезон размножения, и в Доме птиц для них подготовлены специальные домики.
«Бежать на маленьких лапках для пингвинов достаточно далеко. Поэтому сотрудники бережно переносят их на руках - стараются сделать это побыстрее. Несколько секунд - и пингвинчики уже плещутся в новом бассейне. Для пингвинов это как переезд на дачу. Как в зимнем, так и в летнем вольере у них есть любимые места, которые они тут же занимают», - добавили в Московском зоопарке.
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