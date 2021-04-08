Пингвины поменялись вольерами в Московском зоопарке

«Весной наши пингвины Гумбольдта традиционно меняются вольерами с папуанцами. Гумбольдты переезжают в уличный вольер, а папуанские пингвины - во внутренний вольер в Доме птиц», - говорится в сообщении.
«Бежать на маленьких лапках для пингвинов достаточно далеко. Поэтому сотрудники бережно переносят их на руках - стараются сделать это побыстрее. Несколько секунд - и пингвинчики уже плещутся в новом бассейне. Для пингвинов это как переезд на дачу. Как в зимнем, так и в летнем вольере у них есть любимые места, которые они тут же занимают», - добавили в Московском зоопарке.