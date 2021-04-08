Пингвины поменялись вольерами в Московском зоопарке

В Московском зоопарке пингвины Гумбольдта переехали в уличный вольер, а папуанские пингвины - во внутренний вольер в Доме птиц. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада.

В зоопарке пояснили, что папуанским пингвинам летом в уличном вольере было бы жарко, а внутри для них поддерживается комфортная температура - 12-13 градусов. Кроме того, летом у них начинается сезон размножения, и в Доме птиц для них подготовлены специальные домики.