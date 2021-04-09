С 10 апреля меняется работа нескольких остановок в Москве

С 10 апреля в разных частях города меняется работа остановок, сообщает пресс-служба департамента транспорта в своем телеграм-канале. В частности, появятся две остановки: "Щелковский проезд, 2" для автобусов 34, 34к, 230 по Щелковскому проезду при следовании к Щелковскому шоссе, между остановками "Щелковский проезд" и "Монтажная улица"; "Детская стоматологическая поликлиника" для автобуса 757 по Молодогвардейской улице при следовании к МЦД Рабочий Поселок, между остановками "Дом культуры" и "Поликлиника". Помимо этого, переносятся остановки: "Волгоградский проспект, 45" для автобусов м89, т27, т38, 74, 161, н5 по Волгоградскому проспекту при следовании из центра – на 60 метров назад; "Улица Новаторов" для автобусов 163, 363, 661, П11 по улице Новаторов при следовании из центра – на 120 метров вперед к дому 40к1 по улице Новаторов; "Улица Новаторов" для автобусов 111 по улице Новаторов при следовании из центра – на 100 метров вперед к дому 40к1 по улице Новаторов. Также с 10 апреля восстанавливается движение трамваев по улице Шаболовка до метро "Октябрьская". Будут ходить прежними маршрутами: 14 – от метро "Университет" через улицу Вавилова до метро "Октябрьская"; 26 – от метро "Университет" через Черемушки до метро "Октябрьская"; 47 – от Нагатино до метро "Октябрьская". Временный маршрут автобуса 47 прекращает свою работу. Ранее в столичном департаменте транспорта сообщили об изменении маршрута некоторых автобусов с 10 апреля. Временно прекратит работу остановка "Улица Горбунова", вводится новая – "Запорожская улица". Также с 10 апреля автобусы т22, ДП52 и электробусы н3 при следовании к метро "Партизанская" будут двигаться по временной объездной дороге через Щербаковскую улицу и улицу Ибрагимова, объезжая участок Вельяминовской улицы между Щербаковской и Ткацкой улицами. Кроме того, из-за паводка реки Оки в городском округе Луховицы изменилось движение некоторых автобусов АО "Мострансавто".