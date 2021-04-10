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Несколько автобусных остановок перенесут в Москве

Вечерняя Москваиещё 9
2 часа назад
Пресс-служба ГУП «Мосгортранс» информирует пассажиров об изменении месторасположения ряда автобусных остановок в столице.
Несколько автобусных остановок перенесут в Москве
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
С субботы, 10 апреля, остановка «Волгоградский проспект, 45» для автобусов м89, т27, т38, 74, 161, н5 по Волгоградскому проспекту при следовании из центра будет смещена на 60 метров назад.
Остановка «Улица Новаторов» для автобусов 163, 363, 661, П11 по улице Новаторов при следовании из центра переместится на 120 метров вперед к дому 40к1 по улице Новаторов.
Кроме того, остановка «Улица Новаторов» для автобусов 111 по улице Новаторов при следовании из центра будет перенесена на 100 метров вперед к дому 40к1 по улице Новаторов.
Актуальные маршруты наземного городского транспорта Москвы опубликованы на официальном сайте «Мосгортранса».
Ранее стало известно, что новые остановки появятся на ряде маршрутов автобусов в Москве с 10 апреля. В частности, остановка «Щелковский проезд, 2» будет введена для автобусов 34, 34к, 230 по Щелковскому проезду при следовании к Щелковскому шоссе. Она будет расположена между остановками «Щелковский проезд» и «Монтажная улица».
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