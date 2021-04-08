Старт «Союз МС-18» покажут на самом большом медиафасаде

В перечене - фасадные экраны на ул. Новый Арбат (д. 7А, 8, 24, 28), на зданиях Центрального телеграфа
на ул. Тверская, «Экспоцентра на Красной Пресне», на Ленинском проспекте (ТЦ «РИО»), на ул. Русаковская (ТЦ «Сокольники»), на ТТК в районе ул. Шереметьевская, ул. Нижняя Масловка и Бережковской набережной, на здании Music Media Dome на шоссе Энтузиастов, БЦ «Варшавка Sky», ТРЦ Kvartal на Аминьевском шоссе, при въезде на Звенигородскую эстакаду в центр и в районе Таганки (ул. Большие Каменщики, д. 1).