Старт «Союз МС-18» покажут на самом большом медиафасаде

Также к ним добавился еще один медиафасад - на здании «Института Гидропроекта» на «Соколе». Это самый большой подобный экран в Москве, площадь которого 3,8 тыс. кв. м. Экран сконструирован в 2013 году, в прошлом году на нем был произведен плановый ремонт.