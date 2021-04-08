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Старт корабля «Союз МС-18» 9 апреля покажут на самом большом медиафасаде столицы

Твоя Газета
27 минут назад
Старт корабля «Союз МС-18» 9 апреля покажут на самом большом медиафасаде столицы, сообщает сайт мэра Москвы.
Старт «Союз МС-18» покажут на самом большом медиафасаде
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Исторический запуск корабля «Союз МС-18» 9 апреля, приуроченный к 60-летию со дня полета в космос Юрия Гагарина, москвичи смогут увидеть на рекламных медиафасадах. По договоренности между столичными властями и «Роскосмосом» для трансляции 1,5-минутного ролика было первоначально отобрано свыше 10 поверхностей на зданиях, подходивших по формату и технологическим возможностям», - отмечается в сообщении.
В перечене - фасадные экраны на ул. Новый Арбат (д. 7А, 8, 24, 28), на зданиях Центрального телеграфа на ул. Тверская, «Экспоцентра на Красной Пресне», на Ленинском проспекте (ТЦ «РИО»), на ул. Русаковская (ТЦ «Сокольники»), на ТТК в районе ул. Шереметьевская, ул. Нижняя Масловка и Бережковской набережной, на здании Music Media Dome на шоссе Энтузиастов, БЦ «Варшавка Sky», ТРЦ Kvartal на Аминьевском шоссе, при въезде на Звенигородскую эстакаду в центр и в районе Таганки (ул. Большие Каменщики, д. 1).
Также к ним добавился еще один медиафасад - на здании «Института Гидропроекта» на «Соколе». Это самый большой подобный экран в Москве, площадь которого 3,8 тыс. кв. м. Экран сконструирован в 2013 году, в прошлом году на нем был произведен плановый ремонт.
Ролик с запуском «Союза МС-18» покажут в 13:00, 15:00 и 18:00.
На 9 апреля 2021 года с космодрома Байконур состоится старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18». К МКС отправятся россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай.
Новости Москвы,Олег Новицкий,Юрий Гагарин,Центральный телеграф,Роскосмос,Правительство Москвы,
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