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На транспорте Москвы в марте выявили 50 тысяч пассажиров без средств защиты

Говорит Москва
3 часа назад
На транспорте Москвы в марте выявили 50 тысяч пассажиров без средств защиты. Чаще всего основанием для оформления постановления о правонарушении было отсутствие перчаток.
50 тысяч пассажиров без масок выявили в транспорте в марте
Фото: ТАССТАСС
При этом пассажиры метро Москвы стали ответственнее: маски носят около 99% пассажиров, в перчатках в метро входят около 70%. Об этом сообщили в государственном казённом учреждении «Организатор перевозок».
Отмечается, что транспортный комплекс ежедневно проводит тотальную дезинфекцию всего пассажирского транспорта, а также на объектах установлено 2,8 тысячи санитайзеров для максимальной защиты.
Ношение масок и перчаток в общественных местах, в том числе, в транспорте, стало обязательным с мая 2020 года.
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