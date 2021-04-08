50 тысяч пассажиров без масок выявили в транспорте в марте

На транспорте Москвы в марте выявили 50 тысяч пассажиров без средств защиты. Чаще всего основанием для оформления постановления о правонарушении было отсутствие перчаток.

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При этом пассажиры метро Москвы стали ответственнее: маски носят около 99% пассажиров, в перчатках в метро входят около 70%. Об этом сообщили в государственном казённом учреждении «Организатор перевозок».

Отмечается, что транспортный комплекс ежедневно проводит тотальную дезинфекцию всего пассажирского транспорта, а также на объектах установлено 2,8 тысячи санитайзеров для максимальной защиты.