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Москвичи смогут бесплатно проверить здоровье кожи и ногтей

РИАМОиещё 1
4 часа назад
В филиалах Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии 10 и 17 апреля с 9:00 до 16:00 проведут бесплатные обследования кожи и ногтей на наличие грибковых заболеваний, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения столицы.
Москвичи смогут бесплатно проверить здоровье кожи
Фото: сайт мэра Москвы, Юлия Иванкосайт мэра Москвы, Юлия Иванко
«В последнее время современные городские жители обычно идут с проблемами стоп и ногтей в салон красоты, чтобы мастер педикюра дал совет при обнаружении подозрительных изменений кожи, ногтей, пальцев или стопы. Однако подология - это наука, стоящая на грани между дерматологией и хирургией, и специалист, занимающийся эстетическими процедурами, не может конкурировать с врачом», — сказал главный дерматовенеролог и косметолог департамента здравоохранения Москвы Николай Потекаев.
Он добавил, что врачи ведут приемы в специализированных клиниках, оборудованных кабинетах, соблюдают правила асептики и антисептики. Кроме того, врач, в отличие от специалиста по эстетическим процедурам, может проводить лечебные манипуляции и делать нужные назначения.
Те, кто придет на консультацию, сможет рассказать врачам о своих проблемах, получить квалифицированную помощь. При необходимости врачи направят на консультации к смежным специалистам.
Чтобы пройти обследование и консультацию, нужно предварительно записаться по телефону (499)558-58-28. При себе необходимо иметь паспорт/свидетельство о рождении и полис ОМС.
Новости Москвы,Николай Потекаев,
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