Москвичи смогут бесплатно проверить здоровье кожи

В филиалах Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии 10 и 17 апреля с 9:00 до 16:00 проведут бесплатные обследования кожи и ногтей на наличие грибковых заболеваний, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения столицы.

Фото: сайт мэра Москвы, Юлия Иванко сайт мэра Москвы, Юлия Иванко

«В последнее время современные городские жители обычно идут с проблемами стоп и ногтей в салон красоты, чтобы мастер педикюра дал совет при обнаружении подозрительных изменений кожи, ногтей, пальцев или стопы. Однако подология - это наука, стоящая на грани между дерматологией и хирургией, и специалист, занимающийся эстетическими процедурами, не может конкурировать с врачом», — сказал главный дерматовенеролог и косметолог департамента здравоохранения Москвы Николай Потекаев.

Он добавил, что врачи ведут приемы в специализированных клиниках, оборудованных кабинетах, соблюдают правила асептики и антисептики. Кроме того, врач, в отличие от специалиста по эстетическим процедурам, может проводить лечебные манипуляции и делать нужные назначения.

Те, кто придет на консультацию, сможет рассказать врачам о своих проблемах, получить квалифицированную помощь. При необходимости врачи направят на консультации к смежным специалистам.