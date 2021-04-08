В Москве установили квартирный антирекорд

Как отмечают риелторы, активный спрос, подогреваемый льготной ипотекой и растущими ценами, вкупе с высокой активностью инвесторов способствовал дальнейшему сокращению предложения жилья в Москве. К концу марта число квартир в продаже снизилось до 283 в сегменте жилья стандартного класса, до 11,2 тысячи — в сегменте комфорткласса.

По их наблюдениям, ситуация на рынке новостроек такова, что покупатели охотно приобретают все, даже недешевые квартиры на старте продаж и жилье в уже готовых домах. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках комфорткласса к апрелю достигла 224,8 тысячи рублей, увеличившись за месяц на два процента — это максимум за всю историю наблюдений. А средний предлагаемый бюджет покупки квартир вырос до 12,08 миллиона рублей.