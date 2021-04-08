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В Москве установили квартирный антирекорд

Lenta.ru
5 часов назад
Объем предложения квартир в московских новостройках массового сегмента по итогам марта 2021 года достиг минимальных значений, сопоставимых с уровнем второго квартала 2015-го. О том, что в столице установлен очередной квартирный антирекорд, свидетельствуют данные агентства «БЕСТ-Новострой», предоставленные «Ленте.ру».
В Москве установили квартирный антирекорд
Фото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»Ирина Бужор / «Коммерсантъ»
Как отмечают риелторы, активный спрос, подогреваемый льготной ипотекой и растущими ценами, вкупе с высокой активностью инвесторов способствовал дальнейшему сокращению предложения жилья в Москве. К концу марта число квартир в продаже снизилось до 283 в сегменте жилья стандартного класса, до 11,2 тысячи — в сегменте комфорткласса.
«Таким образом, по итогам первого квартала в границах "старой" Москвы экспонировалось минимальное со второго квартала 2015 года предложение квартир в новостройках массового сегмента», — констатируют специалисты.
По их наблюдениям, ситуация на рынке новостроек такова, что покупатели охотно приобретают все, даже недешевые квартиры на старте продаж и жилье в уже готовых домах. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках комфорткласса к апрелю достигла 224,8 тысячи рублей, увеличившись за месяц на два процента — это максимум за всю историю наблюдений. А средний предлагаемый бюджет покупки квартир вырос до 12,08 миллиона рублей.
Ранее стало известно, что москвичи кинулись сдавать купленные на волне жилищного бума квартиры. Из-за этого на рынке аренды резко увеличилось число предложений жилья без мебели. При этом такие квартиры подходят только 13 процентам съемщиков.
Новости Москвы,Lenta.ru,
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