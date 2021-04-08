Небольшое похолодание с ливневыми дождями и местами мокрым снегом ожидают жителей столицы 8 апреля, предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец
.
По его словам, накрапывающий с утра дождь к 09:00 начнёт переходить «в заряды мокрого снега», основная масса которого выпадет до 15:00.
Температура воздуха не превысит плюс 3-5 градусов, в Подмосковье — плюс 1-6. Вечером начнётся понижение температуры, и на дорогах в ночь может подморозить и может быть слабая гололедица. В общем, достаточно ненастная погода, — отметил синоптик.
Тишковец добавил, что прогнозируется западный ветер, штормовой, со скоростью 7-12 метров в секунду с порывами до 14-19 метров в секунду.
Атмосферное давление в утренние часы пониженное — 730 миллиметров ртутного столба. Однако с понижением температуры оно начнёт расти и к вечеру достигнет отметки в 743 миллиметра ртутного столба, что всё ещё ниже нормы, передаёт РИА Новости.