Небольшое похолодание с ливневыми дождями и местами мокрым снегом ожидают жителей столицы 8 апреля, предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец

По его словам, накрапывающий с утра дождь к 09:00 начнёт переходить «в заряды мокрого снега», основная масса которого выпадет до 15:00.

Температура воздуха не превысит плюс 3-5 градусов, в Подмосковье — плюс 1-6. Вечером начнётся понижение температуры, и на дорогах в ночь может подморозить и может быть слабая гололедица. В общем, достаточно ненастная погода, — отметил синоптик.

Тишковец добавил, что прогнозируется западный ветер, штормовой, со скоростью 7-12 метров в секунду с порывами до 14-19 метров в секунду.